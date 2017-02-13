Бить по лицу – это не насилие, заявил рижской полиции домашний тиран

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

9 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов на Юглу, где разгорелся семейный конфликт.

Прибывшие на место полицейские встретили женщину, на щеках и лбу которой были синяки, а возле уха – проступившие капли крови. Женщина пояснила, что причиной для вызова полиции стало насилие со стороны мужа – он ее ударил.

Через мгновение полицейские встретили мужа этой женщины, у него тоже было расцарапано лицо. Мужчина настаивал, что полицию вызвал он. Супруги снова начали ссориться, наперебой рассказывая полицейским о том, что произошло.

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Стражи порядка разделили конфликтующих и выяснили, что

ссора началась из-за того, что они не могли решить, кто из них уйдет из квартиры.

На место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, чтобы те осмотрели супругов.

В квартире находился месячный ребенок, который крепко спал в своей кроватке. Осматривая условия проживания малыша было установлено, что у него есть все необходимое.

Полицейские предупредили родителей, что ссоры и драки в присутствии ребенка являются насилием по отношению к малышу. На что

мужчина начал убеждать полицейских, что удар по лицу не считается насилием.

Его жена сообщила, что он употреблял алкоголь.

Прибывшие на место медики осмотрели супругов и пришли к выводу, что в госпитализации они не нуждаются. Женщина отказалась писать заявление о разделении семьи на том основании, что решила просто взять вещи и уйти к своей маме.

В результате полицейские помогли супругам договориться – мужчина на час уйдет из квартиры, а за это время его жена спокойно соберет вещи и уйдет к своей маме. В целях безопасности полицейские выяснили адрес, где будет находиться эта женщина, чтобы через несколько дней проверить условия проживания малыша.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

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