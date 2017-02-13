Под лед реки Венты провалился мужчина; полиция просит о помощи

12 февраля около 2.40 в Вентспилсе на реке Вента недалеко от железнодорожного моста под лед провалился человек, чья личность пока не идентифицирована.

На данный момент тело, предположительно, мужчины не найдено. Но на месте происшествия найдены вещи: синий ящик с рыболовецкими принадлежностями, желтая коробка с бутербродами, нож с коричневой рукояткой, черные ножницы и термос.

Фото: Foto: Valsts policija

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Если вы, возможно, знаете или слышали о человеке, который в воскресенье планировал идти или отправился на рыбалку на Венту и не вернулся, позвоните по следующим телефонам 63604747; 63604700; 63604702 vai 110.