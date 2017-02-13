По улицам Пардаугавы бродила неадекватная женщина с огромным ножом

Ночью 12 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов, что в Пардаугаве на улице Лиепаяс бродит женщина с большим ножом.

Через минуту они были на месте и сразу заметили нарушительницу порядка. Один из полицейских попытался успокоить женщину, но переговоры не удались. Был вызван еще один экипаж с целью не просто задержать, но задержать так, чтобы она не поранила ни себя, ни сотрудников.

С прибывшим подкреплением странная дама была загнана в тупик, и после недолгих переговоров одному из полицейских удалось ловко обезоружить нарушительницу без применения элетрошокера. После проверки оказалось, что она имеет проблемы психического характера, поэтому вызванные на место ЧП медики доставили женщину в медучреждение.