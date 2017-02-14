Убийство за бутылку водки под Гулбене: засунул щенка в мешок и бил об стену, пока тот не скончался

В Гулбенском районе увеличелось чисто случаев жестокого обращения с четвероногими друзями человека, а именно — собаками.

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Жители поселка Стамериене, в сотрудничестве с местной газетой, рассказали о страшном случае: некий мужчина, засунув в мешок живого щенка, бил его об стену до тех пор, пока животное не скончалось. Бездомная, нестерилизованная

собака абсолютно ничем не провинилась – бегала по центру и лишь этим выводила из себя отдельных людей.

Вскоре выяснилось, что живодером оказался некий 60-летний Марис, проживающий в этом же поселке. Говорят, что убил он животное по заказу, получив за это бутылку водки.

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О произошедшем в поселке говорят уже долгое время. Об ужасном случае знает и самоуправление, однако, в Государственную полицию никто не сообщает. Поговаривают, что собаку взяли из приюта ребенку на радость. Однако, забирая собаку домой, новые хозяева не осознали, что за животным тоже нужен уход, что у собак есть свои потребности. Вероятно,

семье все это надоело, после чего бывший домашний любимец оказался на улице.

К сожалению, это далеко не единственный случай насилия над животными. В октябре прошлого года и январе этого, жители поселка на окраине дороги нашли мешок с новорожденными щенками, оставленный там умирать долгой и мучительной смертью. Щенки были спасены и доставлены в приют, где работники сообщили, что в обоих случаях щенки рождены от одной и той же собаки. Вскоре для спасенных были найдены дома, в которых, надеемся, им будет хорошо.

Руководитель общества Ķepaiņu draugu klubs Ира Жейгуре считает, что

жестокость к животным в меньшей степени связана с бедностью, a в большей - с неуважением к жизни других, а также с нежеланием выполнять элементарные обязанности перед четвероногими друзьями.

Она и сама много раз чувствовала агрессию в свой адрес, общаясь с горе-хозяевами.

«Кошмар!» воскликнул руководитель местного приюта для животных Модрис Бриедис, узнав о произошедшем в поселке Стамериене. Он считает, что молчать о таком нельзя, а виновный должен быть наказан. Он удивлен, что местные жители так долго не сообщали в полицию.

Теперь маловероятно, что получится найти истину и доказать преступление.

Бриедис не понимает, почему свидетели преступления на запечалили происходящее: «Сейчас у всех есть мобильные телефоны, которые фотографируют и снимают видео везде и всегда, а когда на самом деле это стало необходимым, ни один не осмелился» - возмущается Бриедис.

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