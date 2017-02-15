В Риге мошенник выманил 850 евро, пообещав «левые» права

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Сотрудники Госполиции задержали мужчину, который, пообещав достать «левые» права на управление мотоциклом, выманил у мужчины 1969 г.р. 850 евро.

Как рассказал полицейским обманутый, он познакомился с мужчиной 1977 г.р., который пообещал нелегально добыть права на управление мотоциклом.

Будущий мотоциклист согласился и, заплатив аванс - 400 евро, договорился встретиться 10 февраля у здания CSDD на ул. Баускас. Там, получив вторую часть суммы, мужчина пообещал вынести права, зашел в здание и... так и не вышел. Прождав около двух часов, обманутый покупатель понял, что его обвели вокруг пальца, обратился к охране CSDD, а также вызвал полицию.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли мошенника в одном из помещений дирекции. Его задержали, начат уголовный процесс.


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