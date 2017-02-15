В Дубулты развернулся триллер: все закончилось хорошо, а могло - трагически

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник 13 февраля вечером, когда начали сгущаться сумерки, в службу 112 поступил звонок от некоей женщины, прогуливающейся по пляжу в Дубулты. Она рассказала, что во время прогулки следила за одиноким кайтбордистом, который постепенно удалялся от берега и пропал из поля зрения. Свидетельница предположила, что тот мог попасть в беду.

Еще по пути на место ЧП спасатели рассчитали место, где приблизительно мог пропасть мужчина, несколько раз «прочесали» территорию, однако после нескольких часов поисков не нашли спортсмена.

В 21 час удрученные отсутствием результатов спасатели операцию прервали. Однако спустя пару часов ситуация изменилась - в центр 112 позвонил мужчина и рассказал, что отправился в море на кайтинге , а уже после наступления темноты своими силами выбрался на берег.

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От знакомых он узнал, что в том месте, где занимался спортом, была проведена спасательная операция и догадался, что, возможно, искали именно его.

В свою очередь, спасатели благодарят неравнодушную свидетельницу и призывают всех беречь себя.


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