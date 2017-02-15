На улице Краста за рулем автомобиля найден мертвый водитель

Izvēlies atbildi

Нет, на собственном желудке экономить нельзя! 2%

Не то, чтобы экономлю, но за акциями в магазинах слежу 30%

Стараюсь выбирать продукты подешевле 16%

Да, мне пришлось отказаться от части продуктов 50%