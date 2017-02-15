На улице Краста за рулем автомобиля найден мертвый водитель

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

На улице Краста в Риге сегодня утром за рулем автомобиля найден мертвый водитель, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Машина двигалась по улице Краста, но внезапно остановилась. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя, точные причины которой пока неизвестны.

В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, в том числе семь пешеходов и велосипедистов.

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В целом по стране вчера зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий.


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