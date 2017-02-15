Зомби-апокалипсис в Пурвциемсе: странные люди, подозрительные машины и труп в подъезде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

Жителям одного многоквартирного дома в Пурвциемсе недавно пришлось пережить настоящий зомби-апокалипсис. Некоторое время назад совершенно неожиданно в округе начали «ошиваться» весьма подозрительные типы, которые свои стеклянным взглядом рассматривали каждого, кто встречался им на пути.

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За последние пару месяцев тихий двор на улице Унияс внезапно изменился до неузнаваемости. Здесь все чаще начали появляться подозрительные люди, припарковываться странные машины, а одним утром в одном из подъездов был найден труп мужчины.

Местные жители передаче «Degpunktā» рассказали, что в один момент поняли, что появлявшиеся здесь ранее люди — наркоманы, внезапно исчезли. Как оказалось, это произошло после неожиданного визита полиции в одну из квартир на третьем этаже.

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Работники полиции разъяснили, что на это жилье их навело одно весьма удачное задержание в Пурвциемсе — у одного тридцатилетнего мужчины были изъяты 0,4 грамм героина, изготовленные, вероятнее всего, на продажу.

В ходе расследования полиции удалось выяснить, где именно были приобретены наркотики, после чего стражи порядка поймали еще одного преступника — 55-летнего мужчину. В его квартире нашли наркотики на несколько тысяч евро.

Мужчина ранее был судим 33 раза и за решеткой в общей сложности провел более 35 лет.

Репортаж можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Aizdomīgi ”tipiņi”, neredzēti auto un vīrieša līķis – kādu namu Purvciemā apsēduši narkomāni

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