Крупное ДТП на Рижской окружной дороге. Спустя три часа движение возобновлено

Из-за тяжелой аварии сегодня утром было блокировано движение на Рижской окружной дороге, сообщает Госполиция.

Около 8 часов в полицию поступило сообщение о том, что на Рижской окружной дороге возле перекрестка Улброка-Тинужи произошло столкновение трех грузовиков и двух легковых автомобилей. В этом промежутке движение утром было блокировано, но возобновлено cпустя три часа.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

Реклама

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Фото: Valsts policija