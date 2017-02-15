Крупное ДТП на Рижской окружной дороге. Спустя три часа движение возобновлено

 

Фото: Valsts policija

 

Из-за тяжелой аварии сегодня утром было блокировано движение на Рижской окружной дороге, сообщает Госполиция.

Около 8 часов в полицию поступило сообщение о том, что на Рижской окружной дороге возле перекрестка Улброка-Тинужи произошло столкновение трех грузовиков и двух легковых автомобилей. В этом промежутке движение утром было блокировано, но возобновлено cпустя три часа.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

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Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Фото: Valsts policija


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