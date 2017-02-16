Смертельное увлечение подростков и игры со смертью: Теперь и в Латвии?

Подростков в российских онлайн-сообществах доводят до суицида. Об этом «трубят» все СМИ с мая прошлого года, когда журналист «Новой газеты» опубликовала своё шокирующее расследование. Ошибочно полагать, что данная проблема коснулась лишь российских детей и их родителей. В начале февраля этого года двое подростков пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге... Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы», ведь ребята в приватной переписке высылали друг другу фотографии порезанных лезвием рук.

Ещё в мая 2016 года, после публикации исследования российской журналистки «Новой газеты», общественность потрясла новость — детей в интернете склоняют к суициду.

Подростки в социальных сетях вступают в тематические группы, где некие «кураторы» дают им «задания» - сначало это, как правило, просьба нарисовать безобидный рисунок китов, потом - вырезать лезвием на руке узор.

Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Группы смерти (18+)

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«Мы насчитали 130 (!) суицидов детей, случившихся в России с ноября 2015-го по апрель 2016 года, — почти все они были членами одних и тех же групп в интернете», - пишет автор статьи.

Исследование Галины Мурсалиевой не только перепечатывалось из одного СМИ в другое как «материал, который должен прочитать каждый родитель», но и подвергалось критике — так, например, журналисты информационного портала Meduza.io проанализировали статью в рубрике «разбор».

«Автор материала в «Новой газете» утверждает, что сообщества в социальной сети «ВКонтакте» доводят детей до самоубийства. В качестве подтверждения этой версии приводится следующий факт: несколько десятков подростков, совершивших суицид, состояли в группах, посвященных этой теме. Однако, достоверно установить причинно-следственную связь в этом случае невозможно;

вполне допустимо предположить и обратную взаимосвязь — человек вступает в тематическую группу из-за того, что его посещают мысли о суициде»,

- сообщает Meduza.io.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Пять главных вопросов к материалу «Новой газеты» о подростковых суицидах

Российский портал Lenta.ru опубликовал своё расследование, в результате которого было установлено — детей действительно подталкивали к самоубийству c помощью суицидального контента, личной переписки. Каждому участнику «групп смерти» присваивали порядковый номер, а затем давали задания, последнее из которых было соврешение самоубийства или его инсценировка.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: «Я, наоборот, всеми силами отговаривал их от самоубийства»

Латвийцы опубликованую информацию воспринимали достаточно скептически, мол «то Россия, наших детей это не коснеётся», пока… в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии. Официальной информации о том, состоят ли латвийские подростки в подобных группах, нет.

Русский TVNET решил проверить, лего ли найти группы с тематическим суицидальным контентом. Ведь соцсеть Вконтакте достаточно популярна среди русскоязычных латвийских молодых людей.

Несмотря на то, что после расследования российских журналистов, ареста одного из создателей «клуба самоубийц» и постоянного удаления тематических групп, найти сообщества с похожим содержанием и вступить в них не составило особенного труда.

Правда из-за повышенного внимания общественности и контролирующих структур практически все из них либо временно не обновляются, либо там публикуются картинки, на прямую не связанные с самоубийствами.

Фото: скриншот vk.com

Русскому TVNET удалось найти и «зашифрованные группы» в названиях которых используется иврит. Точное количество таких сообществ, которые журналист «Новой газеты» назвала свалками радиоактивных отходов, не известно. Оно измеряется сотнями, а, возможно, и тысячами.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В виртуальном пространстве (в том числе и в Instagram и Twitter) ежеминутно появляются публикации подростков, желающих вступить в игру с хэштегами #синийкит #хочувигру.

Как только такие публикации оказываются в поле зрения администрации, они блокируются, но тут же появляются новые.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

По данным портала Meduza.io, в статистике запросов Google по теме «китов» хорошо видны два всплеска: сравнительно небольшой в районе 20 января и очень резкий — в первых числах февраля. Так может СМИ, сами того не желая, рекламируют подобные группы? А дети, которые до этого не знали об опасной игре, захотят вступить в группу из любопытства?

Фото: скриншот

Фото: Instagram

По данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийства чаще совершают парни, а попытки самоубийства чаще предпринимают мальчики в возрасте от 10 до 14 лет и девочки в возрасте от 15 до 19 лет.

В 2015 году в Латвии было зафиксировано 384 самоубийств. 52 из них совершены подростками и молодыми людьми в возрасте до 30 лет.

Нет оснований полагать, что они связаны с опасными увлечениями «суицидальными группами». Однако также безосновательно думать, что группы Вконтакте и прочих социальных сетях интересны только российских подросткам, и русскоговорящие латвийцы в них не вступают.

Психолог Наталья Беляева дала свой комментарий эстонскому порталу Postimees, рассказав родителям, как стоит реагировать, если у них появилось подозрение, что ребёнок увлёкся «опасными играми»:

«Начиная разговор об опасных играх, диалог следует построить не в форме нотаций и предупреждений. Нужно рассказать ребенку о ваших переживаниях относительно его здоровья. Ему можно сказать: «Мне важно, чтобы с тобой все было хорошо», «Я хочу тебя предостеречь от опасности, давай поговорим…». В начале разговора можно поинтересоваться, слышал ли ребенок об этих играх что-то, спросить, что он думает об этих играх, как он считает, чем эти игры могут закончиться и т. д.

То есть надо вести диалог, а не монолог с нравоучениями: в противном случае ребенок закроется и не будет слушать родителя».

Латвийский психиатр Ариэль Резник-Мартов считает, что за суицидальные игры детей в больше степени должны нести ответственность их родители. «Оградить - дело нехитрое. Есть простое правило: если ты у ребенка что-то забираешь, дай ему что-то взамен.

А взамен ты ему можешь дать только себя. Ты не хочешь, чтобы ребенок сидел в социальных сетях, проводи с ним время».

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