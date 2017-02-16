Смертельное увлечение подростков и игры со смертью: Теперь и в Латвии?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / David Drexler

Виктория Пушкеле


Подростков в российских онлайн-сообществах доводят до суицида. Об этом «трубят» все СМИ с мая прошлого года, когда журналист «Новой газеты» опубликовала своё шокирующее расследование. Ошибочно полагать, что данная проблема коснулась лишь российских детей и их родителей. В начале февраля этого года двое подростков пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге... Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы», ведь ребята в приватной переписке высылали друг другу фотографии порезанных лезвием рук.

Ещё в мая 2016 года, после публикации исследования российской журналистки «Новой газеты», общественность потрясла новость — детей в интернете склоняют к суициду.

Подростки в социальных сетях вступают в тематические группы, где некие «кураторы» дают им «задания» - сначало это, как правило, просьба нарисовать безобидный рисунок китов, потом - вырезать лезвием на руке узор.

Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Группы смерти (18+)

Реклама

«Мы насчитали 130 (!) суицидов детей, случившихся в России с ноября 2015-го по апрель 2016 года, — почти все они были членами одних и тех же групп в интернете», - пишет автор статьи.

Исследование Галины Мурсалиевой не только перепечатывалось из одного СМИ в другое как «материал, который должен прочитать каждый родитель», но и подвергалось критике — так, например, журналисты информационного портала Meduza.io проанализировали статью в рубрике «разбор».

«Автор материала в «Новой газете» утверждает, что сообщества в социальной сети «ВКонтакте» доводят детей до самоубийства. В качестве подтверждения этой версии приводится следующий факт: несколько десятков подростков, совершивших суицид, состояли в группах, посвященных этой теме. Однако, достоверно установить причинно-следственную связь в этом случае невозможно;

вполне допустимо предположить и обратную взаимосвязь — человек вступает в тематическую группу из-за того, что его посещают мысли о суициде»,

- сообщает Meduza.io.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Пять главных вопросов к материалу «Новой газеты» о подростковых суицидах

Российский портал Lenta.ru опубликовал своё расследование, в результате которого было установлено — детей действительно подталкивали к самоубийству c помощью суицидального контента, личной переписки. Каждому участнику «групп смерти» присваивали порядковый номер, а затем давали задания, последнее из которых было соврешение самоубийства или его инсценировка.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: «Я, наоборот, всеми силами отговаривал их от самоубийства»

Латвийцы опубликованую информацию воспринимали достаточно скептически, мол «то Россия, наших детей это не коснеётся», пока… в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии. Официальной информации о том, состоят ли латвийские подростки в подобных группах, нет.

Русский TVNET решил проверить, лего ли найти группы с тематическим суицидальным контентом. Ведь соцсеть Вконтакте достаточно популярна среди русскоязычных латвийских молодых людей.

Несмотря на то, что после расследования российских журналистов, ареста одного из создателей «клуба самоубийц» и постоянного удаления тематических групп, найти сообщества с похожим содержанием и вступить в них не составило особенного труда.

Правда из-за повышенного внимания общественности и контролирующих структур практически все из них либо временно не обновляются, либо там публикуются картинки, на прямую не связанные с самоубийствами.

Фото: скриншот vk.com

Русскому TVNET удалось найти и «зашифрованные группы» в названиях которых используется иврит. Точное количество таких сообществ, которые журналист «Новой газеты» назвала свалками радиоактивных отходов, не известно. Оно измеряется сотнями, а, возможно, и тысячами.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В виртуальном пространстве (в том числе и в Instagram и Twitter) ежеминутно появляются публикации подростков, желающих вступить в игру с хэштегами #синийкит #хочувигру.

Как только такие публикации оказываются в поле зрения администрации, они блокируются, но тут же появляются новые.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

По данным портала Meduza.io, в статистике запросов Google по теме «китов» хорошо видны два всплеска: сравнительно небольшой в районе 20 января и очень резкий — в первых числах февраля. Так может СМИ, сами того не желая, рекламируют подобные группы? А дети, которые до этого не знали об опасной игре, захотят вступить в группу из любопытства?

Фото: скриншот

Фото: Instagram

По данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийства чаще совершают парни, а попытки самоубийства чаще предпринимают мальчики в возрасте от 10 до 14 лет и девочки в возрасте от 15 до 19 лет.

В 2015 году в Латвии было зафиксировано 384 самоубийств. 52 из них совершены подростками и молодыми людьми в возрасте до 30 лет.

Нет оснований полагать, что они связаны с опасными увлечениями «суицидальными группами». Однако также безосновательно думать, что группы Вконтакте и прочих социальных сетях интересны только российских подросткам, и русскоговорящие латвийцы в них не вступают.

Психолог Наталья Беляева дала свой комментарий эстонскому порталу Postimees, рассказав родителям, как стоит реагировать, если у них появилось подозрение, что ребёнок увлёкся «опасными играми»:

«Начиная разговор об опасных играх, диалог следует построить не в форме нотаций и предупреждений. Нужно рассказать ребенку о ваших переживаниях относительно его здоровья. Ему можно сказать: «Мне важно, чтобы с тобой все было хорошо», «Я хочу тебя предостеречь от опасности, давай поговорим…». В начале разговора можно поинтересоваться, слышал ли ребенок об этих играх что-то, спросить, что он думает об этих играх, как он считает, чем эти игры могут закончиться и т. д.

То есть надо вести диалог, а не монолог с нравоучениями: в противном случае ребенок закроется и не будет слушать родителя».

Латвийский психиатр Ариэль Резник-Мартов считает, что за суицидальные игры детей в больше степени должны нести ответственность их родители. «Оградить - дело нехитрое. Есть простое правило: если ты у ребенка что-то забираешь, дай ему что-то взамен.

А взамен ты ему можешь дать только себя. Ты не хочешь, чтобы ребенок сидел в социальных сетях, проводи с ним время».

Еще по этой теме
Подростки прыгают с крыши и режут руки: «игра в самоубийства» докатилась и до Латвии?

Подростки прыгают с крыши и режут руки: «игра в самоубийства» докатилась и до Латвии?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Любящая обниматься собака стала звездой Сети Wo&Men

Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес Wo&Men

Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум в белье и топлес

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии Hi-Tech

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии

Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом Showbiz

Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом

Дети

Страдают дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 