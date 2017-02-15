Водителю из Польши, устроившему ДТП с велопедистами под Гаркалне, дали условно

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Рижский районный суд 14 февраля приговорил водителя из Польши, по вине которого в октябре 2015 года пострадала группа юных велосипедистов в Гаркалне, к четырем годам условного лишения свободы.

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Также для гражданина Польши установлен испытательный срок на три года. Полный приговор суда будет доступен 28 февраля, после чего участники дела смогут его обжаловать.

26 октября 2015 года грузовой автомобиль «Scania», которым управлял водитель из Польши, врезался на Видземском шоссе в Гаркалне в легковой автомобиль «Opel Vectra», сопровождавший группу воспитанников велосипедной школы. Тяжелее всего в результате аварии пострадал 12-летний мальчик.

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Как заявил агентству ЛЕТА его отец, родители детей возмущены тем, что суд не приговорил водителя к более суровому наказанию. После получения полного приговора суда намерены его обжаловать

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