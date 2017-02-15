В Латвии угрожали взорвать Горбачева

 

Фото: AP/Scanpix

Оказывается, лидер СССР Михаил Горбачев мог погибнуть 30 лет назад. Как стало известно, злоумышленники планировали его убийство во время визита в Латвию.

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Известно, что во время поездки в Ригу Горбачев сделал ряд важных заявлений, касающихся необходимости реформировать социализм, сообщает Latvijas Avize. Возможно, что из-за этих заявлений на него и готовили покушение.

Как рассказал бывший начальник Рижского городского управления милиции Виктор Бугай, в день отъезда Горбачева в рижский район Адажи в милицию позвонил мужчина и заявил, что автомобиль лидера СССР планируют взорвать. После этого спецслужбы решили пойти на хитрость и отправили по запланированному маршруту ложную колонну.

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Горбачев же поехал по другой дороге. В итоге, глава СССР успешно добрался до юрмальской резиденции. Однако выяснить, кто сообщил о бомбе так и не удалось.

Позже слух о покушении на Горбачева дошел и до западных СМИ, которые решили, что латвийские власти были заинтересованы в том, чтобы устранить лидера соседнего государства. Тогда же появилась информация о том, что главу СССР якобы пытались убить, заминировав охранявшую его полицейскую машину.

Сообщалось также, что по подозрению в преступлении были задержаны 27 человек – полицейских и членов коммунистической партии. Однако Бугай подчеркнул, что никогда не слышал об этих арестах и скорее всего, эта информация была всего лишь журналистской уткой.

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