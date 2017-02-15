Обвиняемый в участии в военном конфликте на Украине свою вину не признает

Обвиняемый в участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине даугавпилчанин Артем Скрипник свою вину в инкриминируемых преступлениях не признает, заявила его защитница Имма Янсоне. Для отца обвиняемого его участие в вооруженном конфликте было большим шоком.

Напомним, мужчину призывают к уголовной ответственности но пункту 77.1 Уголовного закона нынешней редакции. За противоправное участие в вооруженном конфликте грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.

Кроме того, парень обвиняется по 2 части пункта 89.1 Уголовного закона, который предусматривает ответственность за руководство преступной группировкой или участии в преступлениях, совершенных такой организацией. За это грозит пожизненное заключение или тюрьма на срок от 10 до 20 лет, с конфискацией имущества или без, а также с пробационным надзором на срок до трех лет. Прокуратура считает, что Скрипник вступил в преступную группировку на востоке Украины, и туда он не поехал как частное лицо, а совершал деятельность, подрывающую территориальную целостность государства.

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Для отца молодого человека его участие в войне на Украине стало шоком

Отец обвиняемого Артема Скрипника был в шоке, когда узнал об участии сына в военных действиях на Украине. Он посчитал это предательством.

Сегодня Рижский окружной суд Видземского предместья продолжил заслушивать свидетелей, в качестве которых была приглашена семья обвиняемого. Мать Артема отказалась от дачи показаний, заявив, что «ей сказать нечего», в свою очередь брат дать показания согласился.

Фото: Zane Bitere/LETA

Одна из последних встреч с Артемом у брата произошла в Москве, возможно, пять лет назад, в 2012 году. Он знал, что Артем в Москве работает и живет с женщиной. Брату ничего не было известно о поездке Артема на Украину, но он знал, что имелись какие-то фотографии, подтверждающие проживание брата там.

Как рассказал брат, Артем жил отдельно от семьи - у бабушки, так как у него были проблемы с членами семьи. В суде он также указал, что Артем ранее был судим, так как совершил кражу.

На вопрос, каким Артем был по характеру, брат заявил суду, что «ложь - это об Артеме».

«Артему характерно клеветничество на других людей. Он крал у семьи, у друзей»,

- рассказал брат обвиняемого. Брат ничего не знал об участии Артема в военных лагерях.

В свою очередь отец заявил, что Артем ранее уехал из дома, но ни он, ни жена не знали, куда конкретно он отправился, но оказалось, что сын поехал за границу, попав, в итоге, в Москву. Мужчина не смог вспомнить, когда точно это произошло.

















Aizvērt Судебное заседание по делу даугавпилчанина Артема Скрипника Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Через какое-то время отец в социальных сетях сына увидел фотографии, где были «отморозки» и сам Артем с оружием, однако мужчина не смог сказать, когда видел фото.

Мужчина понял, что обвиняемый ушел воевать с «теми бандитами». Он был в шоке от действий сына.

Позднее Артем заблокировал отца в социальных сетях, и больше они не разговаривали. «Пока Артем был на востоке Украины, я с ним не говорил, так как считал это предательством», - пояснил отец.

Следующее заседание суда запланировано на 2 марта. Суд продолжит допрашивать свидетелей.

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