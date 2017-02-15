В Курземе под завалом семян рапса погиб промышленный альпинист

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Вчера на вентспилсском предприятии «Bio-Venta» под завалом семян рапса погиб 27-летний мужчина, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.

Еще один 24-летний мужчина доставлен в больницу с поверхностными травмами.

Как сообщил руководитель ООО «Bio-Venta» Арнис Январс, несчастный случай произошел вчера около полудня, когда промышленные альпинисты пытались освободить от рапса 18,5-метровый резервуар для хранения зерна. Погибший был профессионально обученным альпинистом, работавшим в фирме, выполняющей подобные работы.

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Как сообщили в «Bio-Venta», альпинисты в резервуаре добрались до места, где находился затвердевший рапс, который в соответствии с их спецификой работы необходимо было сдвинуть с места. Причины, почему один из альпинистов оказался под завалом и не смог выбраться из резервуара, будут выяснены в ходе расследования, в том числе будет проверяться информация о том, что он не был пристегнут к страховочной веревке.

Спасательные работы по поиску погибшего альпиниста длились около 20 часов. Тело мужчины удалось найти сегодня утром.

Расследованием обстоятельств его гибели занимаются Государственная инспекция по труду и Госполиция.


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