С работы домой не вернулась 39-летняя рижанка

39-летняя рижанка Жанете ГЛЯУДЕЛЕ пропала без вести около 9:00 2 января 2017 года. Просто не вернулась с работы домой - в район Тейки.

С собой у женщины были только ключи от дома, все остальное - документы, телефон - осталось дома. Последний раз женщину видели 2 января по дороге на работу.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, среднего телосложения. Была одета в бежевую куртку, синие джинсы, обута в короткие коричневые полусапожки.

Реклама

Жанете Гляуделе. Фото: Фото из архива

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.