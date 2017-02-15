88-летняя жительница Варакляны вышла из дома и пропала

Инта Биттенбиндере
 

Инта Биттенбиндере. Фото: Из архива героев

88-летняя жительница Варакляны Инта БИТТЕНБИНДЕРЕ сегодня, 15 февраля, около 10-11 часов утра вышла из своего двора и ушла в неизвестном направлении. Домой до сих пор не вернулась. С собой у пожилой женщины была трость и два обручальных кольца.

По словам внучки, «бабушка пару недель назад обмолвилась, что она уже загостилась, якобы ей пора уже ехать в Екабпилс к своим родителям.

Бабушка живет в Варакляны, а ее родители давно умерли». На фото Инта выглядит гораздо моложе, потому что фотография сделана очень давно -10 лет назад.

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ПРИМЕТЫ: На левой щеке женщины довольно большое родимое пятно. Была одета в красную куртку-пуховик, черные тренировочные штаны, обуча в черные полусапожки.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Особое внимание просим обратить жителей Екабпилса и Варакляны! Возможно, вы проезжали мимо и видели идущую по дороге одинокую старушку с тросточкой.


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