Несовершеннолетний юноша, убегая на BMW от полиции, врезался в забор

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Ночью 12 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования на улице Маскавас заметили экипаж Государственной полиции, находящийся рядом с автомобилем BMW, который врезался в забор.

Муниципальные полицейские решили выяснить, не нужна ли их помощь коллегам. Стражи порядка объяснили, что водитель на BMW ехал неуверенно, а увидев пытающихся его остановить сотрудников Госполиции, заметался и начал удирать.

В результате автомобиль врезался в забор, из него выскочил водитель и убежал.

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Полицейские предположили, что в машине был несовершеннолетний водитель. Когда проверили данные на автомобиль, выяснилось, что он принадлежит женщине, у которой есть сын юного возраста. Когда проверили данные юноши, то по фотографии стало понятно, что убегал от полиции именно он.

Муниципальные полицейские отправились на поиски в ближайшую округу и вскоре заметили у автозаправки молодого человека. Его окликнули по имени и остановили.

Юноше предложили добровольно вернуться на место происшествия и объяснить причины побега.

17-летний юноша объяснил, что сбежал от стражей порядка потому, что за год это уже второй раз, когда он решил покататься на машине без водительских прав. Машину взял у мамы без спроса и поехал кататься по ночному городу.

Юноша передан Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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