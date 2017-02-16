Латвийские дети бросаются под машины: Невнимательность или новая игра «Беги или умри»?

Вчера Русский TVNET получил сразу два сообщения о том, что латвийские дети, возможно, играют в опасные игры - перебегают дорогу в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора прямо перед движущимися автомобилями. Иностранные СМИ информируют об опасности популярной игры «Беги или умри», целью которой является создание опасной ситуации на дороге. По данным Госполиции, с начала 2017 года на дорогах Латвии пострадали 126 пешеходов, из них 22 - несовершеннолетнии. Однако пока нет оснований полагать, что происшествия связаны с опасным увлечением подростков.

Рижанка написала в социальных сетях: «Сейчас наблюдала не очень приятную картину. Улица Сахарова (там где Талава) 2 девочки (розовые курточки, розовые рюкзаки), стоя со мной на светофоре долго спорили «кто первый». Сначала не особо вникла в разговор, как тут

«выигравшая» спор резко рванула прямо под колёса машины. Слава Богу мужчина водитель успел притормозить.

Дальше загорелся зеленый для пешеходов и я вместе с ее сестричкой перешла дорогу. Следующий светофор опять красный для пешехода, я им говорю - «девочки, надо на зеленый переходить, машина может не успеть затормозить, так нельзя», на что мне они улыбнулись, сказали что играют и опять перебежали дорогу. (Благо машин не было). Убежали за магазин Mego. Прибываю в полном шоке. Вот вам и детские игры».

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Фото: Facebook

Свидетелем похожей ситуации стал ещё один житель столицы, который написал письмо в редакцию: «Вчера вечером я ехал по Бривибас гатве с Юглы в сторону центра. На плохо освещённом участке дороги, который находится между двумя светофорами, расположенными друг от друга на приличном растоянии (а значит, водители успевают набрать нормальную скорость 50-60 км/ч) практически прямо перед моей машиной на проезжую часть выскочил паренек, который очень быстро пронёсся через всю дорогу. Выглядело это, как будто он куда-то очень торопится. Но, перебежав, он остановился на краю проезжий части. Я не видел ни подъезжающего автобуса, ни чего-либо другого, что могло заставить подростка рисковать своей жизнью.

Я читал на форумах водителей, что в России и Украине появилась такая детская забава - перебегать перед машинами, но даже и подумать не мог, что что-то подобное доберётся и до нас. Хочу попросить родителей объяснить своим детям, что

когда они намеренно создают аварийную ситуацию на дороге, то подвергают опасности не только себя и водителя, под колёса автомобиля которого они бросаются, но и его пассажиров и других участников дорожного движения».

Российские СМИ действительно сообщают, что среди подростков и детей появилась новая забава - перебегать дорогу перед движущимися автомобилями. Игра называется «Беги или умри».

В комментариях родители сообщают, что дети играют в «Беги или умри» с помощью специального мобильного приложения, где каждый раз, подвергая свою жизнь риску, они зарабатывают некие бонусы. Что интересно, игра с названием «Run or Die» действительно существует. Однако, никакого отношения к опасному перебеганию дороги она не имеет. Это обычная игра с танками.

У латвийской Госполиции также нет информации о том, что подобная игра распостранена в Латвии. Всего с 1 января по 15 февраля 2017 года в Латвии было зарегистрировано 470 ДТП, в которых пострадали 470 человек, погибли - 16.

За данный период также зарегистрировано 121 ДТП, в которых пострадали 122 и погибли 4 пешехода.

С 1 января по 15 февраля было зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. 21 ребёнок получил увечья, погибших детей нет.

Об этом Русскому TVNET сообщила Анце Розите, старший специалист отдела общественных отношений госполиции.

В любом случае, советуем всем родителям напомнить своим детям правила дорожного движения. Очень важно объяснить ребенку, что надо быть внимательным при переходе дороги, не отвлекаться, не баловаться с друзьями, не слушать музыку в наушниках. Игнорирование запрещающих сигналов светофора может стоить здоровья и даже жизни не только вашему ребенку, но и другим участникам дорожного движения.

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