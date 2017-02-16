На Брасе и в Вецмилгрависе задержана группировка, производившая «спайс»

Фото с места событий
 

Фото с места событий. Фото: Facebook/Valsts Policija

Вчера вечером Государственная полиция на Брасе и в Вецмилгрависе задержала организованную группу — 5 мужчин, которые подозреваются в производстве и распространении психоактивного вещества или «спайса». Во время обыска работники полиции изъяли 1,2 кг данного вещества. По делу начат уголовный процесс.

15 февраля, около семи часов вечера, полиция прибыла сразу в два района города: на Брасу и в Вецмилгравис. Одну из квартир бойцы спецназа Omega штурмовали через окна, во второй квартире пришлось взламывать двери. В обоих помещениях находились все пятеро участников преступной группировки, которые не оказали сопротивления стражам порядка.

Во время обыска было найдено более 1,2 кг психоактивного вещества.

Во время расследования было выяснено, что главный организатор и производитель наркотиков — мужчина 1975 года рождения, а распространители — 1982 года рождения и 1977 года рождения мужчины. В свою очередь, 1986 года рождения и 1984 года рождения компаньоны, работали в качестве курьеров, доставляя наркотики клиентам. Все задержанные уже были судимы ранее.

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Стражи порядка выяснили, что группа промышляла изготовлением незаконных веществ уже несколько лет. Все необходимые для производства вещества приобретались в зарубежных интернет-магазинах.

У подозреваемых была своя база клиентов, причем это не молодые, а люди зрелого возраста. Так, например, старшим клиентом является мужчина 1964 года рождения.

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