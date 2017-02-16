Таможня предотвратила контрабанду более 215 тыс. сигарет

 

Фото: Valsts ieņēmumu dienests

Должностные лица таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), проводя таможенный контроль на границе Латвии с Белоруссией и с Россией, предотвратили контрабанду 215,4 тыс. сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Спрятанные в грузах каменного угля сигареты были обнаружены при сканировании железнодорожных составов.

14 и 15 февраля при таможенном контроле контрабандные сигареты были обнаружены в трех прибывших из Белоруссии грузовых поездах,

а 14 февраля - в двух вагонах с каменным углем в составе прибывшего из России грузового поезда.

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Изъято соответственно 110,4 тыс. сигарет «Premjer» и «NZ Gold» и 105 тыс. сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

Начатые дела об административных нарушениях переданы управлению таможенной полиции СГД для решения вопроса о начале уголовного процесса.

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