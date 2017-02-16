Таможня предотвратила контрабанду более 215 тыс. сигарет

Должностные лица таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), проводя таможенный контроль на границе Латвии с Белоруссией и с Россией, предотвратили контрабанду 215,4 тыс. сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
Спрятанные в грузах каменного угля сигареты были обнаружены при сканировании железнодорожных составов.
14 и 15 февраля при таможенном контроле контрабандные сигареты были обнаружены в трех прибывших из Белоруссии грузовых поездах,
а 14 февраля - в двух вагонах с каменным углем в составе прибывшего из России грузового поезда.
Изъято соответственно 110,4 тыс. сигарет «Premjer» и «NZ Gold» и 105 тыс. сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.
Начатые дела об административных нарушениях переданы управлению таможенной полиции СГД для решения вопроса о начале уголовного процесса.Еще по этой теме