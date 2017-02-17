Жестокое убийство в Сунтажи: мужчина погиб, защищая знакомую от кулаков ее сына

Утро новой недели для жителей волости Сунтажи началось с пугающей новости - за день до праздника Святого Валентина в одном из многоквартирных домов произошло убийство. Местные о случившемся говорят неохотно, так как боятся, что в маленькой деревне все может произойти вновь.

Все началось с того, что вечером рабочего дня в дверь позвонил встревоженный сосед, который первый вышел в подъезд и узнал о произошедшем. Мужчина тут же позвонил в полицию, так как на третьем этаже обнаружил труп. Вероятнее всего, виновником являлся сын соседки, который находился рядом.



Вскоре на место происшествия прибыли медики, констатировавшие, что найденный 62-летний мужчина действительно мертв. Полиция сразу задержала подозреваемого, а также его мать, которая на тот момент пряталась у соседки.



Один молодой человек команде «Degpunktā» рассказал, что убитый, который жил недалеко, в тот роковой день отправился по своим делам, а на обратном пути зашел к однокласснице. Знакомые решили вместе отметить встречу, во время чего зародилась ссора, закончившаяся трагедией. Вероятнее всего, мужчина умер защищая свою знакомую от кулаков собственного сына.

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