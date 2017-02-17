Агентство гражданской авиации: в аэропорту «Рига» произошел серьезный инцидент

Произошедшее сегодня в аэропорту «Рига» с самолетом авиакомпании «Vim Airlines», соскользнувшим со взлетной полосы, - это серьезный инцидент, сообщил агентству ЛЕТА директор Агентства гражданской авиации (АГА) Марис Городцов.

АГА не будет участвовать в расследовании - его проведет Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте, независимое от АГА учреждение.

АГА собирает сейчас информацию об авиакомпании, причастной к инциденту.

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В Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте агентству ЛЕТА подтвердили, что следователи уже работают в аэропорту. Более подробная информация об обстоятельствах происшествия может появиться в понедельник, 20 февраля.

Как сообщалось, сегодня в международном аэропорту «Рига» произошел инцидент с самолетом чартерного рейса авиакомпании «Vim Airlines» из российского города Уфа. Перед взлетом самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

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