В Риге пьяные подростки попали в больницу с травмами головы

В минувшие сутки в больницах оказались несколько подростков из Риги, которые получили травмы головы после употребления алкоголя.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, в больницу были доставлены две девушки 16 и 17 лет в состоянии алкогольного опьянения. У одной из них были выявлены сотрясение мозга и травмы лица.

Также в больнице оказался 16-летний парень, который после распития водки вместе с друзьями шел домой, но по дороге упал и около часа пролежал на улице. Подросток доставлен в больницу с травмами головы и ноги, а также переохлаждением тела.

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Еще один нетрезвый 16-летний рижанин был доставлен в больницу с автостоянки супермаркета с ушибом головы.