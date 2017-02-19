По подозрению во взяточничестве задержан инспектор Управления охраны среды

По подозрению во взяточничестве при согласовании разрешения на строительство в охраняемой зоне задержан инспектор Управления охраны окружающей среды (DAP), сообщает передача «Panorāma» Латвийского телевидения.

Так, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) на этой неделе задержало инспектора Гунтара Виллиса, что передаче подтвердила заместитель гендиректора управления Гунта Габране.

В пятницу KNAB проинформировал DAP о сотруднике, который потребовал взятка. В рамках уголовного процесса к нему просят применить меру пресечения, предусматривающую запрет на работу. DAP эту просьбу удовлетворило, однако более подробная информация не раскрывается.