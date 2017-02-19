Экс-главу Центра исламской культуры обвиняют за участие в сирийском конфликте

Прокуратура Рижского судебного округа выдвинула обвинение бывшему руководителю Латвийского центра исламской культуры Олегу Петрову за противозаконное участие в вооруженном конфликте в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство».

С учетом того, что Петров выехал из Латвии и конкретное его местонахождение неизвестно, в ближайшее время он, скорее всего, будет объявлен в международный розыск.

До того, как Петров будет найден и выдан Латвии, уголовный процесс приостановлен,

сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристина Сутугина.

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В настоящее время данное уголовное дело невозможно передать в суд, потому что Петрову не предъявлено обвинение.

Более подробной информации по делу Генпрокуратура не предоставляет.

Передача «Ничего личного» на телеканале TV3 в феврале прошлого года сообщила, что Петров вместе с женой отсутствует в Латвии с весны 2015 года. Передача ссылалась на размещенные в интернете видео, на которых Петров обращается к людям, находясь уже в одной из мусульманских стран. На роликах он приветствует террористов за нападение на редакцию французского журнала «Charlie Hebdo» и прославляет джихад.

Передача сообщила, что в исламской общине Латвии Петров был авторитетом.

Он единственный из Латвии изучал ислам в вузе в Саудовской Аравии, где учился шесть лет.

Полиция безопасности ранее заявила, что расследует несколько уголовных дел против жителей Латвии о противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Также известно, что один из активных членов мусульманской общины Латвии в Сирии погиб. Он вместе с семьей присоединился к террористической группировке «Исламское государство». В Сирию мужчина уехал со своей женой и маленьким ребенком.

По одному из дел ПБ удалось добиться задержания подозреваемого в участии в сирийском конфликте. Гражданин Латвии Мартиньш Гринбергс был задержан турецкими властями и выдан Латвии, где в настоящее время предстал перед судом.

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