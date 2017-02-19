Экс-главу Центра исламской культуры обвиняют за участие в сирийском конфликте

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Прокуратура Рижского судебного округа выдвинула обвинение бывшему руководителю Латвийского центра исламской культуры Олегу Петрову за противозаконное участие в вооруженном конфликте в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство».

С учетом того, что Петров выехал из Латвии и конкретное его местонахождение неизвестно, в ближайшее время он, скорее всего, будет объявлен в международный розыск.

До того, как Петров будет найден и выдан Латвии, уголовный процесс приостановлен,

сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристина Сутугина.

Реклама

В настоящее время данное уголовное дело невозможно передать в суд, потому что Петрову не предъявлено обвинение.

Более подробной информации по делу Генпрокуратура не предоставляет.

Передача «Ничего личного» на телеканале TV3 в феврале прошлого года сообщила, что Петров вместе с женой отсутствует в Латвии с весны 2015 года. Передача ссылалась на размещенные в интернете видео, на которых Петров обращается к людям, находясь уже в одной из мусульманских стран. На роликах он приветствует террористов за нападение на редакцию французского журнала «Charlie Hebdo» и прославляет джихад.

Передача сообщила, что в исламской общине Латвии Петров был авторитетом.

Он единственный из Латвии изучал ислам в вузе в Саудовской Аравии, где учился шесть лет.

Полиция безопасности ранее заявила, что расследует несколько уголовных дел против жителей Латвии о противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Также известно, что один из активных членов мусульманской общины Латвии в Сирии погиб. Он вместе с семьей присоединился к террористической группировке «Исламское государство». В Сирию мужчина уехал со своей женой и маленьким ребенком.

По одному из дел ПБ удалось добиться задержания подозреваемого в участии в сирийском конфликте. Гражданин Латвии Мартиньш Гринбергс был задержан турецкими властями и выдан Латвии, где в настоящее время предстал перед судом.

Еще по этой теме
ПБ просит начать уголовное преследование юноши за участие в сирийском конфликте

ПБ просит начать уголовное преследование юноши за участие в сирийском конфликте

Обвиняемый в участии в сирийском конфликте латвиец отрицает свою вину

Обвиняемый в участии в сирийском конфликте латвиец отрицает свою вину


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR

reklama.vesti.lv

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети

Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы Showbiz

Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс? Hi-Tech

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс?

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной Wo&Men

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной

В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники Hi-Tech

В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 