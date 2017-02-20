В Стопини орудуют живодёры! Просьба отозваться свидетелей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Nikita

До сих пор полиция не нашла человека или же группу людей, которые в Стопинском крае мучают, издеваются и убивают домашних животных местных жителей. Команде передачи Degpunktā удалось встретиться с мужчиной, в кота которого недавно выстрелили из арбалета. Почему же происходит такая охота на домашних животных?

В Стопинском крае всегда было тихо и спокойно. Соседи друг друга уважают, и терпеливо относятся к их любимцам, которые порой ходят там, где им захочется, если говорить о котах. Однако последние события, когда один кот вернулся домой с простреленной головой, а другой со стрелою в шее, заставляют задуматься о возможности ограничить свободу передвижения питомцев.

Стрела в теле кота находилась на глубине 22 см, и не хватало лишь миллиметра, чтобы та не задела жизненно важные органы. Хозяин кота вместе с полицией начал поиски изверга, опубликовав призыв о помощи в интернете:

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"В районе между УЛБРОКИ и ДЗИДРИНЯС, в СТОПИНИ уже как 3 недели кот не возвращался домой. Вокруг дома лес, поэтому самим трудно было найти, но звали каждый день. Сегодня кот наконец пришёл домой, но радость быстро переменилась ужасом.

Кот чудом вернулся с ОГРОМНОЙ СТРЕЛОЙ в теле, которая почти прошла насквозь.

Возможно оружие арбалет, который запрещено использовать, не говоря уже о том, что стреляют в животных в населенной местности. Только что прооперировали, пока все стабильно, но никто не может ничего гарантировать. Может кто-то видел, кто это сделал, знает, у кого есть такие стрелы или оружие.

Пожалуйста ДЕЛИТЕСЬ ПОСТОМ, чтобы найти этих «героев» или «героя», а также, чтобы люди знали что может случиться с их животными в этом районе", - сообщается в посте. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред)

Местные полагают, что пострадало больше животных, просто те, вероятно, не пришли домой, а хозяева подумали, что их съела лиса или другой лесной зверь.

Ветеринар Янис Бейнертс, который прооперировал ни одного покалеченного любимца, уверяет, что тенденция мрачная - к нему попадает все большее число травмированных домашних животных.

О травме кота доктор сказал, – история действительно из серии невероятных, ведь животному не только удалось избежать смерти, но и донести вещественное доказательство домой в собственном теле.

В этом случае, большую роль сыграло и правильное поведение хозяина, который действовал, словно по инструкции.

Ветеринар считает, что виновных нужно искать среди тех, кто недавно приобретал арбалет.

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