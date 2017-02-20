Мужчина выгуливал собаку раз в неделю: заведено административное дело

19 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Вецмилгравис: поступила информация, что некий мужчина никогда не выгуливает свою собаку.

Прибывших на место полицейских встретил мужчина, который рассказал, что видел, как сосед вывел собаку, но та не смогла удержаться и справила нужду прямо в подъезде. Также бдительный сосед сообщил, что часто слышит, как воет, возможно, хозяин ее бьет.

Полицейские направились в указанную квартиру. Двери им долго никто не открывал. Когда мужчина наконец вышел, от него сильно пахло алкоголем. Факт, что его собака справила нужду прямо в подъезде, мужчина категорически отрицал, но то, что собаку не выгуливает – подтвердил.

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Он признался, что выводит своего питомца на прогулку только раз в неделю, времени нет, да и животное это ему вообще не нужно.

Во время разговора к мужчине подбежала собака среднего размера. Полицейские ее осмотрели, следов побоев не увидели. Ничто не свидетельствовало о том, что собаку не кормят.

По данному факту заведено административное делопроизводство по факту жестокого обращения с животным. Материалы дела отправлены на рассмотрение Продовольственно-ветеринарной службы.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что собак, которые старше трех месяцев, нужно выводить на прогулку дважды в день, минимум на полчаса. За нарушения правил содержания и жестокое обращение по отношению к животному можно получить предупреждение или штраф от 7 до 350 евро, с конфискацией питомца или без нее.