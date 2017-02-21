Опять ЧП: Из торгового центра «Origo» эвакуированы люди

По техническим причинам сегодня в Риге закрыты Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр «Origo», сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Из здания эвакуированы люди.
Предприятие «Пасажиеру вилциенс» в социальных сетях сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.
Plānots, ka stacija būs slēgta līdz plkst.19.00. Vilcieni kursē no/līdz Zemitāniem; Torņakalnam; Jāņavārtiem.— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017
Evakuācija ietekmē arī vilcienu kustību.. Info zvanot: 80001181 https://t.co/mkkz4WkxCI— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017
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