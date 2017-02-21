Опять ЧП: Из торгового центра «Origo» эвакуированы люди

Izvēlies atbildi

Конечно, оно дает шанс устроиться в жизни 23%

Профессия важна. Но это может быть не ВУЗ, а техникум или профшкола 31%

Нет, образование стало очень некачественным 3%

Нет смысла. Все равно уедут за границу, а там наше образование не признают 22%

Мне все равно 1%