Опять ЧП: Из торгового центра «Origo» эвакуированы люди

 

Ilustratīvs attēls. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

 

По техническим причинам сегодня в Риге закрыты Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр «Origo», сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Из здания эвакуированы люди.

Предприятие «Пасажиеру вилциенс» в социальных сетях сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.

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