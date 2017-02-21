Суд запретил въезд в Эстонию 13 правонарушителям из Латвии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

К настоящему моменту судом установлен запрет на въезд в Эстонию 13 нарушавшим правопорядок в пограничном городе Валга жителям Латвии, в том числе шестерым гражданам Латвии, шести лицам без гражданства и одному гражданину России, сообщил BNS начальник полицейского участка Лыунаской префектуры в Валга Тийт Аллик.

Запрет установлен для 12 мужчин и одной женщины.

Валгаская полиция уже несколько лет ходатайствовала в суде о вынесении в судебном порядке запрете на въезд для нарушающих правопорядок жителей сопредельного государства, отметил Аллик, что означает, что если они будут нарушать правопорядок в городе Валга, полиция через суд будет ходатайствовать о дополнительном таком наказании как запрет на въезд, чтобы люди больше не приезжали в Эстонию нарушать правопорядок, сказал Аллик.

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По словам Аллика, практика вынесения в судебном порядке запрета на въезд в страну, которая в большей мере имела место в 2015 и 2016 годах, существенно улучшила правовое поведение в Эстонии жителей Латвии.

Как отметил Аллик, хотя пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией нет, правонарушители в основном — это одни и те же люди, и полиция знает их в лицо.


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