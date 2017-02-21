С 2011 года в Латвии совершено десять заказных убийств, свидетельствует информация Госполиции.

В 2011 году зарегистрировано три заказных убийства, две попытки убийства и одно преступление, которое удалось предотвратить.

В 2012 году произошло два заказных убийства, одно удалось предотвратить. В 2013 году зарегистрировано одно заказное убийство, в 2014-м - два и одно покушение. В 2015 году зарегистрировано два заказных убийства и одна покушение.

Реклама

В прошлом году полиция начала уголовный процесс по факту одной попытки убийства и зарегистрировала одну подготовку к такому преступлению.

Эта информация свидетельствует о том, что в последние два года ситуация с заказными убийствами «достаточно спокойная», сказал начальник управления уголовного розыска Янис Лаздиньш. Он также отметил, что общее число убийств с каждым годом уменьшается.

«Пятнадцать лет назад ежегодно было несколько заказных убийств», - сказал Лаздиньш.

Говоря о суммах, которые предлагаются за заказные убийства, он отметил, что они разные и зависят от ресурсов организатора преступления. По его словам, в практике были случаи, когда в качестве вознаграждения предлагались вещи, которые после убийства можно забрать из дома жертвы.

Как сообщалось, в Великобритании за планирование убийства латвийского должностного лица задержана женщина-гастарбайтер.

В начале января полиция получила информацию о том, что планируется убийство работающего в Риге государственного должностного лица. Было установлено, что заказчицей убийства является латвийка 1983 г. рожд., которая работает на одном из заводов в Великобритании. Женщина находилась в Великобритании и из этой страны по электронной почте сделала заказ. Полиции его удалось перехватить в последний момент.

За убийство должностного лица, которое нужно было совершить у места его работы, женщина обещала 1200 евро. Мотивы преступления не были связаны с профессиональной деятельностью должностного лица, а продиктованы личной неприязнью заказчицы.

Найти исполнителя убийства женщина не удалось. Она была задержана британской полицией, в настоящее время оформляется ее выдача Латвии.

Должностное лицо, на которое планировалось покушение, не занимает высокой должности. Места его работы полиция не называет.

Еще по этой теме