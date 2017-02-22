С возвращением зимней погоды выросло число автоаварий и пострадавших

С возвращением в Латвию снега и обледенения на дорогах увеличилось количество зарегистрированных аварий и пострадавших в ДТП.

Как сообщает Государственная полиция, вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 23 человека, что значительно выше среднего.

17 человек в результате ДТП пострадали в Риге и ее окрестностях,

три - в Видземе, по одному - в Земгале, Курземе и Латгале.

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За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пять водителей, за превышение скорости оформлено 154 протокола.

В целом полиция вчера выписала 529 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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