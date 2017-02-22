Кучинскис рассчитывает на поддержку прокуроров в раскрытии налоговых схем

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Evija Trifanova / LETA

«Я рассчитываю на поддержку прокуроров в раскрытии схем мошенничества с налогами», - заявил на ежегодном собрании старших прокуроров премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что правовая защита является ценностью в демократическом государстве, и от работы прокуроров в большой мере зависит способность правительства реализовать свои приоритеты.

Один из таких приоритетов - укрепление безопасности.

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«Всем ясно, что безопасность означает не только строительство забора на границе, покупку бронемашин и развитие армейских баз. Большое значение имеет внутренняя безопасность - чтобы каждый житель на бытовом уровне и на работе чувствовал себя юридически защищенным. Одно дело - правильно написать законы, но настолько же важно соблюдать их по духу и букве», - сказал премьер.

Он подчеркнул роль работы прокуроров в борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями. «Рассчитываю на вашу поддержку в раскрытии и искоренении схем налогового мошенничества и теневой экономики», - сказал Кучинскис.

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