«Я не знал, что в чемодане наркотики!» - в Японии задержан латвийский наркокурьер

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В аэропорту Токио полиция задержала 31-летнего гражданина Латвии Д. Шнейдера - наркокурьера, который в своем чемодане пытался провезти в Японию 2,5 кг наркотического вещества и 1 438 188 евро.

Наркотики латвиец спрятал в чемодане с двойным дном, сообщает Японское телевидение «TV Asahi». В Японию наркокурьер прибыл из Нидерландов.

Японским полицейским Шнейдер объяснил, что ничего не знал о наличии наркотиков в своем багаже: «Моя дорожная сумка сломалась, и я в Нидерландах у темнокожего мужчины за 30 евро купил этот чемодан. Я ничего не знал о том, что там могут находиться наркотики».

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Следует сказать, что Д.Шнейдерс в социальных сетях публиковал множество записей, связанных с употреблением наркотиков. Он откровенно рассказал: «Я сам употребляю алкоголь: работы нет, только халтуры, но есть место жительства, а вот у жены наоборот: работа есть, а вот жить - негде. В свое время «баловался» и наркотиками, но всегда вне дома, чтобы не тревожить детей». Также, мужчина отметил, что настроен против тех, кто выступает за запрет легализации марихуаны в Латвии: «Вы дураки, от марихуаны не умирают, в отличие от алкоголя и сигарет!»

К сожалению, крупные штрафы не мешают латвийцам становится наркокурьерами. В тюрьме за границей сидят уже 36 граждан Латвии.

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