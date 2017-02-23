Муниципальных полицейских премируют за самоотверженное спасение женщины

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Депутаты комиссии безопасности, порядка и предотвращения коррупции сегодня, 23 февраля, высоко оценили самоотверженность и храбрость двух сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП), проявленные во время спасения провалившейся под лед женщины. Полицейским выдадут премии.

18 января этого года в дежурную часть Видземского управления РМП поступила информация, что на Бривибас гатве, по льду канала Юглы, ходит женщина и приближается к воде. Проверить информацию отправились инспекторы Видземского управления Жанис Плакошс и Константин Пашко. Когда они приехали на место, к ним подошел мужчина, который с моста увидел женщину, которая провалилась под лед и зовет на помощь.

Полицейские сразу поспешили к женщине – она была в воде и держалась за лед. С учетом, что инспекторы не знали, через сколько приедут спасательные службы, но решили самостоятельно вытащить женщину из воды.

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За самоотверженные и профессиональные действия при исполнении рабочих обязанностей оба полицейских получат премию в размере 60% от зарплаты.

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