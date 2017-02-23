Госполиции разрешат публиковать персональные данные и фото жертв катастроф

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Министерство юстиции предлагает внести поправки в закон, предусматривающие публикацию личных данных пострадавших и погибших в результате катастроф людей на сайте Государственной полиции.

Минюст считает, что необходимо внести поправки в закон о правах пациентов, установив, что в случае катастроф имя, фамилия, дата рождения пострадавшего или погибшего и данные о его местонахождении в медицинском учреждении в течение пяти дней со дня получения информации о катастрофе должны публиковаться на сайте Госполиции.

Параллельно такие же поправки планируется внести в закон о полиции.

Минюст отмечает, что информация о пострадавших и погибших с сайта полиции может быть удалена и быстрее, чем в пятидневный срок, если полиция получит подтверждение, что родственники или заинтересованные лица получили информацию о местонахождении пострадавшего.

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В настоящее время законодательство запрещает разглашать информацию о пациенте публично. Поэтому у полиции, если произошла катастрофа, нет прав информировать общество о пострадавших лицах.

Минюст отмечает, что

быстрое и оперативное предоставление информации о пострадавших родственникам и заинтересованным лицам является жизненно важным,

так как может быть полезно для соблюдения прав и интересов самого пострадавшего и других лиц.

Эти предложения Минюст подал на рассмотрение на заседании государственных секретарей. Документ разработан на основе выводов парламентской следственной комиссии по золитудской трагедии.

21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, а несколько десятков получили серьезные травмы.

Замдиректора Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шицс после обрушения передал для размещения в интернете непроверенные сведения о погибших и пострадавших в трагедии. В связи с этим полиция начала уголовный процесс, который позже все же был прекращен.


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