Вчера в авариях пострадало 10 человек, один погиб

Вчера в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадало 10 человек, один погиб, сообщает Госполиция.

Трагическая авария произошла в Риге на пр. Межа, где грузовик «Scania» сбил женщину-пешехода 1932 года рождения. Женщина от полученных трамв скончалась на месте происшествия.

Семеро человек пострадали в авариях в Риге и окрестностях,

двое - в Курземе, один - в Латгале.

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Среди пострадавших четверо были пешеходами и один - велосипедист.

В целом за минувшие сутки полиция оформила 586 протоколов по факту нарушения правил дорожного движения, примерно половина из которых оформлена в Риге и окрестностях.

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