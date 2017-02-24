Вчера в авариях пострадало 10 человек, один погиб

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадало 10 человек, один погиб, сообщает Госполиция.

Трагическая авария произошла в Риге на пр. Межа, где грузовик «Scania» сбил женщину-пешехода 1932 года рождения. Женщина от полученных трамв скончалась на месте происшествия.

Семеро человек пострадали в авариях в Риге и окрестностях,

двое - в Курземе, один - в Латгале.

Реклама

Среди пострадавших четверо были пешеходами и один - велосипедист.

В целом за минувшие сутки полиция оформила 586 протоколов по факту нарушения правил дорожного движения, примерно половина из которых оформлена в Риге и окрестностях.

Еще по этой теме
С возвращением зимней погоды выросло число автоаварий и пострадавших

С возвращением зимней погоды выросло число автоаварий и пострадавших


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Найден природный механизм замедления старения Hi-Tech

Найден природный механизм замедления старения

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая Showbiz

Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35 Hi-Tech

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35

Ролик Nike о российских женщинах вызвал бурную реакцию в Сети Wo&Men

Ролик Nike о российских женщинах вызвал бурную реакцию в Сети

Автоаварии и ДТП

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Какой должна быть в Латвии минимальная зарплата? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
http://alkoutlet.lv

Темы

 