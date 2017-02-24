Трагедия в Depo: Полиция рассказала, как погиб мужчина

 

Фото: Lita Krone / LETA

Погибший 23 февраля в логистическом центре компании Depo мужчина, возможно, был раздавлен электропогрузчиком, которым управлял, рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин. Начатое расследование также будет рассматривать возможный преступный умысел.

«Вчера после обеда на одном из предприятий в Риге был зафиксирован трагический случай. На данный момент известно, что, возможно, один из сотрудников, проводя загрузочные работы на электропогрузчике, попал под эту машину, в результате чего, к сожалению, погиб.

Полиция начала по этому факту расследование.

Возбуждено уголовное дело по статье о возможных нарушениях правил безопасности на рабочем месте,

в результате которых наступила смерть человека. И конечно, в ходе расследования будут выясняться обстоятельства случившегося - является ли эта ситуация несчастным случаем, или все же здесь усматриваются возможные преступные действия», - пояснил Анучин.

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Как сообщал Русский TVNET, в среду, 23 февраля, в логистическом центре торговой компании «Depo» произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия.

Руководство компании выразило искренние соболезнования близким погибшего и окажет семье необходимую помощь.

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