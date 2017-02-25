Мужчина, подозреваемый в домогательствах 8-летней дочери, отпущен на свободу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Рижский окружной суд отклонил требование Госполиции арестовать мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах своей восьмилетней дочери.

Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, мужчину придется отпустить, а решение можно оспорить, но он пока затрудняется ответить, последуют ли такие действия.

Напомним, вчера в Иманте задержан мужчина 1978 г.р. по подозрению в непристойный действиях в отношении своей восьмилетней дочери.

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Как рассказали сотрудники полиции,

был получен вызов от взволнованной женщины, которая подозревала своего мужа в непристойный действиях.

Она сообщила, что нашла на домашнем компьютере открытые интернет-страницы с детской порнографией. Женщина предположила, что содержание страниц просматривал ее муж.

После этого она решила поговорить со своей восьмилетней дочкой.

Девочка рассказала, что отец вел себя по отношению к ней непристойно:

гладил ее и трогал интимные места. Женщина, которая раньше об этом не догадывалась, обратилась в полицию.

Прибывшие по месту жительства семьи сотрудники полиции задержали мужчину 1978 г. рожд. и доставили в полицейский участок. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

Госполиция призывает взрослых быть внимательными по отношению к своим детям. Если возникли хоть какие-то подозрения, что в отношении ребенка совершены непристойные действия, об этом следует незамедлительно сообщать полиции по телефону 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.

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