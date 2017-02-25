Трагическое ДТП с участием латвийской фуры в Польше: 3 погибших

Как сообщают польские СМИ, в результате трагической аварии с участием латвийского грузового автомобиля на юге Польши погибли три человека.

ДТП произошло в районе населенного пункта Дыбки в субботу утром. По предварительной информации, латвийская фура выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

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Три человека, находившиеся в них погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Предполагается, что ДТП могло произойти из-за того, что у грузового автомобиля лопнула шина. Ведется следствие.