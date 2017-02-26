Вчера от переохлаждения пострадали пять человек

Вчера помощь врачей потребовалась четырем человекам, пострадавшим от переохлаждения, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В Риге 67-летний мужчина, перенесший инсульт, пролежал дома на полу, вероятно, несколько дней. С инсультом, переохлаждением и обморожением стоп в больницу доставлена в тяжелом состоянии 74-летняя женщина, которая лежала в квартире с полуоткрытым окном.

Также 76-летняя женщина была найдена в Риге сидящей в снегу. В Видземе обморожения ладоней и ягодиц получила 58-летняя женщина, сидевшая в подъезде.

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Также вчера несколько человек, в основном в Рижском регионе, получили переломы и травмы головы на скользких тротуарах.

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