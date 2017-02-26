Вчера от переохлаждения пострадали пять человек

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: AP/LETA

Вчера помощь врачей потребовалась четырем человекам, пострадавшим от переохлаждения, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

В Риге 67-летний мужчина, перенесший инсульт, пролежал дома на полу, вероятно, несколько дней. С инсультом, переохлаждением и обморожением стоп в больницу доставлена в тяжелом состоянии 74-летняя женщина, которая лежала в квартире с полуоткрытым окном.

Также 76-летняя женщина была найдена в Риге сидящей в снегу. В Видземе обморожения ладоней и ягодиц получила 58-летняя женщина, сидевшая в подъезде.

Реклама

Также вчера несколько человек, в основном в Рижском регионе, получили переломы и травмы головы на скользких тротуарах.

Еще по этой теме
Из-за холодной погоды растет количество случаев переохлаждения тела и обморожений

Из-за холодной погоды растет количество случаев переохлаждения тела и обморожений

С обморожениями и переохлаждением в больницы доставлены восемь человек

С обморожениями и переохлаждением в больницы доставлены восемь человек


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR

reklama.vesti.lv

Будни украинских депутатов: в Сети запустили 3D-тур по Верховной Hi-Tech

Будни украинских депутатов: в Сети запустили 3D-тур по Верховной

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников Showbiz

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Попа канадского премьер-министра взволновала девушек в Сети Wo&Men

Попа канадского премьер-министра взволновала девушек в Сети

В США назвали самые надежные автомобили Hi-Tech

В США назвали самые надежные автомобили

Доказано: алкоголики живут дольше трезвенников Wo&Men

Доказано: алкоголики живут дольше трезвенников

Погода

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 