ДТП в Сигулде: вероятно, из-за плохой видимости на дороге, автобус съехал в кювет (фото)

В воскресенье утром автобус потерпел аварию на Видземском шоссе, в Сигулде. Об этом передаче Degpunktā сообщили многочисленные очевидцы.

По словам очевидцев, автобус Nordeka, в воскресенье утром, около 10-ти часов, потерпел аварию на Видземском шоссе, в Сигулде.

Официальные причины аварии пока не известны, но свидетели аварии допускают, что виной могли стать плохая видимость и состояние дороги во время снегопада.

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Ответственные службы пытаются вытянуть автобус на дорогу. Движение по шоссе не блокировано. Пострадавших нет.

Twitter

Opā, Siguldā, Vidzemes šosejas in Gāles ielas krustojumā no ceļa nobraucis Nordeka buss. pic.twitter.com/McOUopdWvp— Maija Pētermane (@Paija) 26 февраля 2017 г.

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