Вецмилгравис: пьяный отец, присматривая за ребенком, валялся в снегу с собакой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

25 февраля, после обеда, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис – прохожие сообщили о пьяном мужчине с маленьким ребенком.

Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, который пытался встать с земли, но снова падал. Мужчина выпустил из рук большую собаку на поводке, но она вела себя миролюбиво и не отходила. Рядом с мужчиной стоял мальчик дошкольного возраста и плакал. Заприметив полицию, мужчина попытался покинуть место, пошатываясь, прошел пару метров, а потом завалился в снег. Через мгновение его примеру последовала собака.

Один из полицейских отправился к мужчине, второй остался с мальчиком – убедился, что медпомощь ему не требуется.

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Во время разговора выяснилось, что мужчина – отец мальчика, и вел он его к матери на работу, в здании неподалеку.

Через некоторое время из здания вышла мама мальчика, которая рассказала, что ждала прихода бывшего мужа с сыном. Она пояснила, что утром попросила экс-супруга присмотреть за общим сыном, до конца рабочего дня. Женщина уверяла, что утром он мог позаботиться о ребенке.

Пятилетнего малыша передали маме, а нетрезвого отца отвезли в дежурную часть, где проверка на алкоголь выявила 4 промилле – это максимум, который мог показать конкретный алкометр.

Мужчине составили два протокола – за пребывание в общественном месте в той степени опьянения, которая задевает честь и достоинство, второй – за невыполнение обязанностей перед ребенком. О случившемся проинформирован отдел детских правонарушений РМП. После протрезвления, мужчина со своей собакой отправился домой.

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