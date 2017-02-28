Из-за тяжелой аварии на Вентспилском шоссе ограничено движение

Сотрудники Тукумского участка Госполиции сообщают, что на 50-м километре Вентспилского шоссе произошла крупная авария, в результате которой один человек погиб.
Столкнулись одна грузовая и две легковые машины - «Alfa Romeo» un «BMW». По первоначальной информации известно об одном погибшем, а о пострадавших в ДТП данных нет.
Как сообщает полиция, движение на данном участке может быть ограничено.
Полиция получила информацию о ДТП около 18 часов вечера.
Tiek regulēta satiksme uz Rīga-Ventspils 50. km. aiz pagrieziena uz Ķemeriem (Ķemeru mežā). Avārija ar bojā gājušo.— VP Tukuma iecirknis (@Tukuma_policija) February 28, 2017