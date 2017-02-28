Из-за тяжелой аварии на Вентспилском шоссе ограничено движение

Avārija Ventspils šoseja
 

Avārija Ventspils šoseja. Фото: Aculiecinieka foto

Сотрудники Тукумского участка Госполиции сообщают, что на 50-м километре Вентспилского шоссе произошла крупная авария, в результате которой один человек погиб.

Столкнулись одна грузовая и две легковые машины - «Alfa Romeo» un «BMW». По первоначальной информации известно об одном погибшем, а о пострадавших в ДТП данных нет.

Как сообщает полиция, движение на данном участке может быть ограничено.

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Полиция получила информацию о ДТП около 18 часов вечера.

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