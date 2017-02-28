На озере Усмас пропал рыбак: был задействован вертолет НВС

54-летний Юрис ТЕНДЕРС пропал без вести 24 февраля 2017 года в Вентспилсском районе, в окрестностях озера Усмас.

Как сообщили знакомые мужчины, которые и объявили его в розыск, около 10:00 в день пропажи мужчина отправился на велосипеде на озеро рыбачить, к вечеру так и не вернулся домой. Вещи, которые были при нем, тоже не были найдены нигде в округе: велосипед, рыболовный ящик, бур, синее ведро.

Весь день 24 февраля его видели на озере Усмас окрестные рыбаки.

Для поисков мужчины в окрестностях озера Усмас задействован вертолет НВС.

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Приметы: Худощавого телосложения. Был одет в оранжево-серую куртку, темные брюки, зеленые рыбацкие сапоги. С собой были рыболовные принадлежности для подледного лова.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.