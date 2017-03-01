В Латвии орудуют похитители собак: за возврат питомца требуют вознаграждение

В социальной сети draugiem.lv одна девушка предупреждает латвийцев, особенно жителей Кулдиги, о том, что в стране орудует группа людей, ворующих собак.

Девушка пишет: «Люди, берегите своих собачек! Только что ко мне во двор заехала машина, в которой сидели две, похожие на аферисток, женщины, которые якобы искали своего пропавшего пса».

Девушка рассказывает, что некоторое время назад уже видела в интернете объявление от мужчины, который тоже встречался с этими подозрительными дамами. Он предупреждает, что они якобы ищут своего пропавшего пса, но на самом деле, воруют четвероногих у других людей, публикуют фотографии в интернете и за возврат животного требуют денег.

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