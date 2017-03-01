Жестокое убийство Эгилса в Лиепае: подростки признали вину

Два подростка, которых подозревают в убийстве 15-летнего лиепайчанина Эгилса Куликаускиса, свою вину частично или полностью признали. Об этом сообщает «TV Kurzeme» ссылаясь на информацию, полученную от представителя Госполиции Риманты Карклини.

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Оба подозреваемых подростка находятся в заключении. Карклиня заявила, что есть несколько неясных моментов преступления, которые в ходе следствия будут уточнены.

Более подробную информацию об этом шокирующем убийстве полиция планирует сообщить в ближайшее время. В марте дело планируется передать в прокуратуру.

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Дело тяжелое и трудное, процесс расследования - трудный.

Делом занимаются очень опытные следователи и никаких задержек не должно быть.

Эгилс Куликаускис пару месяцев не дожил до своего 16-летия.

Как ранее сообщал Русский TVNET, ученик 9-го класса 6-й средней школы Эгил Куликаускс 24 сентября 2016 года вышел из дома и пропал.

В его поисках приняли участие и близкие, и полиция, на помощь пришло также общество «Безвестс», но безрезультатно,

пока 5 октября некая женщина в лесу Военного городка не обнаружила полуобгоревший труп человека, в котором близкие опознали пропавшего Эгила.

Полиция на основании подозрений в убийстве Эгила задержала двух 16- и 17-летних юношей.

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