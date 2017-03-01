Пьяный юноша стал причиной конфликта в игорном зале

24 февраля во второй половине дня сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Вецмилгравис, где в одном из игорных залов началась драка.

Прибывшие на место полицейские обнаружили нетрезвого юношу, который объяснил, что просто хотел зайти в зал, чтобы позвать приятеля.

Однако зайдя внутрь, бармен попросил его покинуть помещение.

Юноша, нецензурно ругаясь, отказался выполнить просьбу бармена. Вскоре разразился конфликт, который перешел в драку.

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Юноше провели проверку на содержание алкоголя на выдохе, которая показала 1,91 промилле, кроме того оказалось, что он несовершеннолетний. На место вызвали «скорую», после осмотра медики решили его госпитализировать. О случившемся проинформирована мать 17-летнего юноши, которая в телефонном разговоре сообщила, что за ним никуда не поедет.

По данному факту составлен протокол о пребывании в общественном месте в нетрезвом виде, материалы дела переданы отделу детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.