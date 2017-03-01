В Риге за кражи в 15 ломбардах задержаны два наркомана

Госполиция задержала в Риге за кражи в 15 ломбардах двух наркоманов, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Задержаны женщина 1990 г. рожд. и мужчина 1988 г. рожд.

Все кражи совершались по одному сценарию. Пока женщина просила, чтобы продавец показал товар, мужчина стоял у входных дверей. Далее женщина хватала товар, и оба убегали.

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Воров интересовали мобильные телефоны и золотые украшения. Все украденные предметы уже проданы.

Ранее оба задержанных были судимы за имущественные преступления и употребление наркотиков.