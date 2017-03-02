Полиция прокомментировала «магкое наказание» для имантского эксгибициониста

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

Совсем недавно в местных СМИ было опубликовано видео, на котором видно, как рядом с одним учебным заведением в Иманте мужчина занимается самоудовлетворением. Задержанного 43-летнего эксгибициониста оштрафовали на 120 евро за мелкое хулиганство. Однако вскоре, в портал «Apollo» обратилась девушка, которая стала очевидцем данного инцедента, и пожаловалась на слишком мягкое, по ее мнению, наказание. «Это абсурд. Этот человек на свободе и, скорее всего, продолжит свои действия и будет травмировать психику маленьких детей. В качестве наказания он получил лишь штраф в размере 120 евро, которые, вряд ли заплатит», - говорит девушка.

Представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис указывает на то, что ни в одном законе нет единой ответственности за самоудовлетворение в публичном месте, поэтому каждый подобный случай оценивается по отдельным обстоятельствам - время, место, личное отношение персоны к содеянному и т.д.

«Есть множество обстоятельств, которые необходимо учитывать, чтобы, во-первых, квалифицировать преступление по конкретному пункту, а, во-вторых, применить соответствующее наказание. Рассматривается также платежеспособность персоны и учитываются различные отягчающие обстоятельства, например, если бы инцидент произошел у памятника Свободы, который является символом страны, штраф был бы выше», - рассказывает Садовскис.

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В данном случае, были констатированы признаки мелкого хулиганства, и, принимая во внимание, что за подобные деяния назначается штраф от 70 до 500 евро, и учитывая, что мужчина раньше не был задержан, штраф был выписан на 120 евро.

Опасения девушки насчет того, что штраф мужчина вряд ли заплатит, Садовский комментирует следующим образом: «Если в течение 30 дней штраф не будет оплачен, то у Рижской Муниципальной полиции есть право передать дело судебному приставу».

Если же мужчина продолжит свои действия, штраф будет гораздо выше.

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