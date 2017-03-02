Авария на Вентспилском шоссе: есть множество версий, почему «Alfa Romeo» врезался в «фуру»

Во вторник 28 февраля, сотрудники Тукумского участка Госполиции сообщили, что на 50-м километре Вентспилского шоссе произошла крупная авария, в результате которой погиб 44-летний мужчина.

Авария произошла, когда водитель«Alfa Romeo» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Несмотря на то, что причины аварии пока не известны, полиция уверена, что в скором времени все выяснится, ведь множество шоферов стали очевидцами ДТП. Водитель «фуры» дал свои показания, однако, для более объективного решения необходимо выслушать «зрителей» со стороны.

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На данный момент была выдвинута версия, что шофер «Alfa Romeo» сильно торопился и во время интенсивного движения пытался обогнать медленно ехавшего водителя, у которого, возможно, были неполадки с шиной или другой технический дефект. Также нельзя исключать вероятность, что водитель мог уснуть за рулем или находится в состоянии алкогольного опьянения.

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